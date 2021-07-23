На Филиппинах детям запретили выходить из дома из-за штамма «Дельта»

Островное государство Филиппины из-за штамма коронавируса «Дельта» отправило в пятницу, 23 июля, миллионы детей на домашнюю изоляцию. Об этом сообщает CNA.

«Вариант Дельты более заразный и смертоносный», — сказал пресс-секретарь президента, объявив о жестких правилах для столичного региона и четырех провинций, где число случаев резко возросло.

Детям в возрасте от 5 до 17 лет приказали оставаться дома. Вместе с тем в стране усилили ограничения по количеству людей за обедом в помещении, для салонов красоты и религиозных собраний. Это произошло через две недели после того, как правительство разрешило несовершеннолетним выходить на улицу (запрет действовал с марта 2020 года, но часто нарушался).