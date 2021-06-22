Президент Філіппін погрожує вʼязницею тим, хто відмовляється вакцинуватися

«Якщо ви не вакцинована людина і потенційний носій, щоб захистити людей, я повинен ізолювати вас в тюрмі. Зрозумійте мене правильно, в нашій країні криза. Мене дратують філіппінці, які не прислухаються до уряду», — сказав Дутерте. За його словами, сільські керівники повинні вести список тих, хто відмовився від вакцинації.

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив посадити у вʼязницю тих, хто відмовляється від вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Time .

Міністр юстиції країни заперечив слова президента, адже у країні немає закону, що зобовʼязує громадян проходити вакцинацію. Представник президента також заявив на брифінгу, що вакцинація залишається добровільною, додавши, що слова президента були покликані «підкреслити, що держава може зробити».

Зазначимо, що країна повністю вакцинувала 2,1 мільйона людей (населення країни 110 мільйонів), мета до кінця року — щепити 70 мільйонів людей.

Президент Філіппін Родріго Дутерте, відомий скандальними заявами про необхідність вбивати наркозлочинців, на початку пандемії коронавірусу також закликав розстрілювати порушників карантину, якщо вони опиратимуться поліції та військовим.

Протягом останнього року безліч філіппінців затримали за порушення коронавірусних обмежень — їх штрафували або ув’язнювали. Однак правозахисники зазначають, що жорсткі методи Дутерте не працюють, оскільки число хворих продовжує рости, і багато людей інфікуються коронавірусом у в’язниці.