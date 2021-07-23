Попри мовні норми «1+1» транслюватиме фільми та серіали російською. Почали зі «Сватів»

Група «1+1 медіа» заявила, що транслюватиме фільми та серіали російською мовою, всупереч новим нормам мовного закону, які з 16 липня зобовʼязують телеканали демонструвати лише україномовний контент.

Про це група заявила, після того як на екрани вийшов серіал «Свати» мовою оригіналу.

Вони кажуть, що таке рішення зумовлене нібито негативною реакцією аудиторії на телепродукт, дубльований українською мовою.

«Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. «1+1 media» виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. А особливо, коли йдеться про таке важливе питання як мова», — йдеться у заяві.

Компанія пояснила, що переходитиме на українську мову «поступово» і водночас продовжить інвестувати гроші в україномовний контент та популяризацію української мови.

Крім того, вони наголосили, що різні учасники ринку трактують нові норми мовного закону по-різному, і це створює нерівні умови для мовників.

Медіаекспертка і шеф-редакторка сайту «Детектор Медіа» Наталія Лігачова назвала таку позицію «1+1 медіа» соромом.

«Ні рейтинги, ні реакції глядачів не можуть бути причиною для відступу. Минуло всього кілька днів з набуття чинності цих норм — глядачі упродовж якогось часу звикли б. Як це було з українським дубляжем фільмів у кінотеатрах. Мовою оригіналу — це як? Турецькі серіали тепер теж турецькою будуть іти, скажімо? Ганьба і сором», — написала Лігачова.

Народний депутат Микола Княжицький, який є співавтором мовного закону, також звернув увагу на російську озвучку серіалу.

«Вчора «Свати» вийшли українською. Але сьогодні знову російською. Хто ж це їм міг наказати? Ау! Нацрада! Закон порушують! Ті, хто транслює, і ті, хто цього не помічає. Якщо серйозно, то у нормальній державі так бути не може. Це не просто неповага до закону. Це хамський виклик кожному українцю», — написав Княжицький.