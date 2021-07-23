Несмотря на языковые нормы, «1+1» будет транслировать фильмы и сериалы на русском. Начали со «Сватов»

Группа «1+1 медиа» заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на русском языке, вопреки новым нормам языкового закона, которые с 16 июля обязывают телеканалы показывать только украиноязычный контент.

Об этом группа заявила, после того как на экраны вышел сериал «Сваты» на языке оригинала.

Они говорят, что такое решение обусловлено якобы негативной реакцией аудитории на телепродукт, дублированный на украинский язык.

«Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. «1+1 медиа» выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. А особенно, когда речь идет о таком важном вопросе как язык», — говорится в заявлении.

Компания объяснила, что будет переходить на украинский язык «постепенно» и одновременно продолжат инвестировать деньги в украиноязычный контент и популяризацию украинского языка.

Кроме того, они отметили, что различные участники рынка трактуют новые нормы языкового закона по-разному, и это создает неравные условия для вещателей.

Медиаэксперт и шеф-редактор сайта «Детектор Медиа» Наталья Лигачева назвала такую позицию «1+1 медиа» стыдом.

«Ни рейтинги, ни реакции зрителей не могут быть причиной для отступления. Прошло всего несколько дней с момента вступления в силу этих норм — зрители в течение какого-то времени привыкли бы. Как это было с украинским дубляжом фильмов в кинотеатрах. На языке оригинала — это как? Турецкие сериалы теперь тоже на турецком будут идти, скажем? Позор и стыд», — написала Лигачева.

Народный депутат Николай Княжицкий, который является соавтором языкового закона, также обратил внимание на русскую озвучку сериала.

«Вчера «Сваты» вышли на украинском. Но сегодня снова на русском. Кто же им мог приказать? Ау! Нацсовет! Закон нарушают! Те, кто транслирует, и те, кто этого не замечает. Если серьезно, то в нормальном государстве так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу», — написал Княжицкий.