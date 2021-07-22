У ЄС прокоментували домовленості щодо «Північного потоку — 2». Там готові допомагати в укладенні нової угоди про транзит через Україну

У Європейській комісії прокоментували ухвалені домовленості між США та Німеччиною стосовно газопроводу «Північний потік – 2». Там зазначили, що готові сприяти укладенню нової транзитної угоди між Україною та РФ.

Про це заявив представник Єврокомісії Тім Макфі.

Він зазначив, що ЄК взяла до уваги ухвалені домовленості та вітає зобов’язання Німеччини дотримуватися правил ЄС під час експлуатації газопроводів. Також Єврокомісія вважає Україною надійним партнером у питанні транзиту газу і готова долучитися до перемовин.

«Україна — надійна транзитна країна, і ЄС сприяв укладенню теперішньої транзитної угоди, дія якої завершується у 2024 році. Ми готові сприяти переговорам про продовження транзитної угоди», — пояснив він.

За словами представника ЄК, ці домовленості будуть обговорені між країнами-членами, щоб гарантувати, що «будь-які заходи будуть добре скоординовані». Також це питання обговорять і з Україною.