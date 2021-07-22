В ЕС прокомментировали договоренности по «Северному потоку — 2». Там готовы помогать в заключении нового соглашения о транзите через Украину

В Европейской комиссии прокомментировали принятые договоренности между США и Германией относительно газопровода «Северный поток — 2». Там отметили, что готовы содействовать заключению нового транзитного соглашения между Украиной и РФ.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
Он отметил, что ЕК приняла во внимание принятые договоренности и приветствует обязательства Германии соблюдать правила ЕС при эксплуатации газопроводов. Также Еврокомиссия считает Украину надежным партнером в вопросе транзита газа и готова присоединиться к переговорам.
«Украина — надежная транзитная страна, и ЕС способствовал заключению нынешнего транзитного соглашения, действие которого завершается в 2024 году. Мы готовы способствовать переговорам о продлении транзитного соглашения», — пояснил он.
По словам представителя ЕК, эти договоренности будут обсуждены между странами-членами, чтобы гарантировать, что «любые меры будут хорошо скоординированы». Также этот вопрос обсудят и с Украиной.
- 21 июля стало известно, что США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава польского МИД Збигнев Рау выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что будут вместе работать над противодействием запуска российского газопровода «Северный поток — 2». В заявлении сказано, что решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.