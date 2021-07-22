В ЕС прокомментировали договоренности по «Северному потоку — 2». Там готовы помогать в заключении нового соглашения о транзите через Украину

В Европейской комиссии прокомментировали принятые договоренности между США и Германией относительно газопровода «Северный поток — 2». Там отметили, что готовы содействовать заключению нового транзитного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Он отметил, что ЕК приняла во внимание принятые договоренности и приветствует обязательства Германии соблюдать правила ЕС при эксплуатации газопроводов. Также Еврокомиссия считает Украину надежным партнером в вопросе транзита газа и готова присоединиться к переговорам.

«Украина — надежная транзитная страна, и ЕС способствовал заключению нынешнего транзитного соглашения, действие которого завершается в 2024 году. Мы готовы способствовать переговорам о продлении транзитного соглашения», — пояснил он.

По словам представителя ЕК, эти договоренности будут обсуждены между странами-членами, чтобы гарантировать, что «любые меры будут хорошо скоординированы». Также этот вопрос обсудят и с Украиной.