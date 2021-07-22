Неясно, будет ли Россия выполнять обязательства: глава МИД Кулеба о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2»

Украина имеет много вопросов по поводу соглашения США и Германии, которого они достигли в пределах завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». В частности, интересует, действительно ли Россия будет выполнять свои обязательства.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«У нас много вопросов о том, как американо-германское соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска «Северного потока — 2». Мы будем разговаривать с США и Германией по этому поводу», — отметил он.

По его словам, украинская сторона всегда подчеркивала, что «Северный поток — 2» — это прежде всего вопрос безопасности.

«И мы бы хотели, чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно в отношении безопасности были сильнее. Что касается экономического блока этого заявления, то мы изучаем все, что там изложено», — подчеркнул Кулеба и отметил, что в ближайшее время обнародует выводы анализа.