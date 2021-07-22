Зеленський підписав закон, який скасовує штрафи за виїзд з окупованого Донбасу через Росію

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово скасовує штрафи за порушення правила вʼїзду-виїзду з окупованої території України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Документ передбачає, що під час дії карантину або блокування роботи контрольних пунктів вʼїзду-виїзду українців не штрафуватимуть, якщо вони порушили правила через обставини гуманітарного характеру.

Йдеться про:

повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей;

воззʼєднання сімʼї;

важку хворобу, смерть близьких родичів;

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб;

виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі;

перетин контрольного пункту вʼїзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

необхідність прийняття спадщини.

Закон набирає чинності з наступного дня після його публікації.

У пояснювальній записці до закону йшлося, що з початком пандемії і введенням карантину ситуація із перетином КПВВ значно погіршилася. КПВВ періодично не функціонують, а бойовики в односторонньому порядку відмовляються пропускати людей.