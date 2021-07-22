Зеленський підписав закон, який скасовує штрафи за виїзд з окупованого Донбасу через Росію

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово скасовує штрафи за порушення правила вʼїзду-виїзду з окупованої території України.
Про це повідомляє Офіс президента.
Документ передбачає, що під час дії карантину або блокування роботи контрольних пунктів вʼїзду-виїзду українців не штрафуватимуть, якщо вони порушили правила через обставини гуманітарного характеру.
Йдеться про:
- повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей;
- воззʼєднання сімʼї;
- важку хворобу, смерть близьких родичів;
- забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб;
- виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі;
- перетин контрольного пункту вʼїзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
- необхідність прийняття спадщини.
Закон набирає чинності з наступного дня після його публікації.
У пояснювальній записці до закону йшлося, що з початком пандемії і введенням карантину ситуація із перетином КПВВ значно погіршилася. КПВВ періодично не функціонують, а бойовики в односторонньому порядку відмовляються пропускати людей.
- Зараз за порушення порядку вʼїзду-виїзду штраф від 1 700 до 8 500 гривень (за повторне порушення).
- 17 червня уряд скасував обовʼязкову самоізоляцію і ПЛР-тести для тих, хто прибуває з окупованих територій Донбасу.