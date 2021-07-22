Зеленский подписал закон, отменяющий штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно отменяет штрафы за нарушение правила въезда-выезда с оккупированной территории Украины.
Об этом сообщает Офис президента.
Документ предусматривает, что во время действия карантина или блокировки работы контрольных пунктов въезда-выезда украинцев не будут штрафовать, если они нарушили правила в силу обстоятельств гуманитарного характера.
Речь идет о:
- возвращении на место жительства граждан Украины и членов их семей;
- воссоединении семьи;
- тяжелой болезни, смерти близких родственников;
- обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождении лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;
- выезде со временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
- пересечении контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- необходимости принятия наследства.
Закон вступает в силу со следующего дня после его публикации.
В пояснительной записке к закону говорится, что с началом пандемии и введением карантина ситуация с пересечением КПВВ значительно ухудшилась. КПВВ периодически не функционируют, а боевики в одностороннем порядке отказываются пропускать людей.
- Сейчас за нарушение порядка въезда-выезда штраф от 1 700 до 8 500 гривен (за повторное нарушение).
- 17 июня правительство отменило обязательную самоизоляцию и ПЦР-тесты для тех, кто прибывает с оккупированных территорий Донбасса.