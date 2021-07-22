Зеленский подписал закон, отменяющий штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно отменяет штрафы за нарушение правила въезда-выезда с оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

Документ предусматривает, что во время действия карантина или блокировки работы контрольных пунктов въезда-выезда украинцев не будут штрафовать, если они нарушили правила в силу обстоятельств гуманитарного характера.

Речь идет о:

возвращении на место жительства граждан Украины и членов их семей;

воссоединении семьи;

тяжелой болезни, смерти близких родственников;

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождении лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

выезде со временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечении контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

необходимости принятия наследства.

Закон вступает в силу со следующего дня после его публикации.

В пояснительной записке к закону говорится, что с началом пандемии и введением карантина ситуация с пересечением КПВВ значительно ухудшилась. КПВВ периодически не функционируют, а боевики в одностороннем порядке отказываются пропускать людей.