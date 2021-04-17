Боевики на Донбассе блокируют почти все пункты пропуска. Из семи КПВВ работает только один

Боевики «ЛНР» и «ДНР» на фоне эскалации войны Россией блокируют работу почти всех пунктов пропуска. Из семи КПВВ полноценно работает только пункт в Станице Луганской.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Из-за действий боевиков на пункте «Станица Луганская» вырос поток людей. На оккупированные территории заехали 5 798 человек, а на контролируемую территорию — 6 154. Это на 13% больше по сравнению с прошлой неделей.
В Донецкой области напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики открывают движение только дважды в неделю — в понедельник и пятницу. Там линию разграничения за неделю на оккупированную территорию пересекли 204 человека и 40 авто, одновременно 197 граждан и 37 авто проехали на подконтрольную территорию.
Кроме того, боевики не пустили через свои пункты 11 граждан. Пограничники вернули их на контролируемую территорию.
- В марте боевики трое суток блокировали КПВВ в Счастье. На неподконтрольные территории не пускали гуманитарную помощь Красного Креста.
- 13 апреля в Донецкой области боевики скинули с дрона на дорожный коридор пункта «Майорское» противопехотную мину ПОМ-2. С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» значительно усилились обстрелы. Уже погибли 35 украинских военных.