Боевики на Донбассе блокируют почти все пункты пропуска. Из семи КПВВ работает только один

Боевики «ЛНР» и «ДНР» на фоне эскалации войны Россией блокируют работу почти всех пунктов пропуска. Из семи КПВВ полноценно работает только пункт в Станице Луганской.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Из-за действий боевиков на пункте «Станица Луганская» вырос поток людей. На оккупированные территории заехали 5 798 человек, а на контролируемую территорию — 6 154. Это на 13% больше по сравнению с прошлой неделей.

В Донецкой области напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики открывают движение только дважды в неделю — в понедельник и пятницу. Там линию разграничения за неделю на оккупированную территорию пересекли 204 человека и 40 авто, одновременно 197 граждан и 37 авто проехали на подконтрольную территорию.

Кроме того, боевики не пустили через свои пункты 11 граждан. Пограничники вернули их на контролируемую территорию.