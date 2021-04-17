Бойовики на Донбасі блокують майже всі пункти пропуску. Із семи КПВВ працює тільки один

Бойовики «ЛНР» і «ДНР» на тлі ескалації війни Росією заблокували роботу майже всіх пунктів пропуску. Із семи КПВВ повноцінно працює тільки пункт у Станиці Луганській.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Через дії бойовиків на пункті «Станиця Луганська» виріс потік людей. На окуповані території заїхали 5 798 осіб, а на контрольовану територію — 6 154. Це на 13% більше у порівнянні з минулим тижнем.

У Донецькій області напроти КПВВ «Новотроїцьке» бойовики відкривають рух тільки двічі на тиждень — у понеділок і пʼятницю. Там за тиждень лінію розмежування до окупованої території перетнули 204 людини і 40 авто, одночасно 197 громадян та 37 авто проїхали на підконтрольну територію.

Крім того, бойовики не пустили через свої пункти 11 громадян. Прикордонники повернули їх на контрольовану територію.