В Черновицкой ОГА назвали имя погибшего возле Майорского военного. В 2016 году боевики убили его младшего брата

В результате атаки беспилотника с гранатами на позиции украинских военных возле села Майорское погиб старший солдат Алексей Мамчий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
«Российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия, черновчанина», — написал он.
По словам Осачука, младший брат погибшего военного, Станислав Мамчий, в 2016 году тоже погиб на Донбассе — во время минометного обстрела под Авдеевкой.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.