В Черновицкой ОГА назвали имя погибшего возле Майорского военного. В 2016 году боевики убили его младшего брата

В результате атаки беспилотника с гранатами на позиции украинских военных возле села Майорское погиб старший солдат Алексей Мамчий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«Российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия, черновчанина», — написал он.

По словам Осачука, младший брат погибшего военного, Станислав Мамчий, в 2016 году тоже погиб на Донбассе — во время минометного обстрела под Авдеевкой.