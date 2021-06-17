Правительство отменило для жителей оккупированных территорий тесты и самоизоляцию

Правительство Украины с 17 июня отменило обязательную самоизоляцию и ПЦР-тесты для тех, кто прибывает из оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Следовательно, отныне граждане Украины, которые вынужденно проживают на оккупированных территориях, могут беспрепятственно пересекать КПВВ. Поскольку сейчас по всей стране «зеленая» зона, поэтому тесты не нужны. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, их могут вернуть.