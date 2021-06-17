Уряд скасував для мешканців окупованих територій тести та самоізоляцію

Уряд України з 17 червня скасував обовʼязкову самоізоляцію та ПЦР-тести для тих, хто прибуває з окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відтак, відсьогодні громадяни України, які вимушено проживають на окупованих територіях, можуть безперешкодно перетинати КПВВ. Оскільки зараз по всій країні «зелена» зона, тому тести не потрібні. Якщо ситуація із коронавірусом погіршиться, їх можуть повернути.