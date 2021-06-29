Рада отменила штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию

Верховная Рада приняла законопроект № 5478, который предлагает отменить административную ответственность для жителей оккупированного Донбасса за нарушение порядка въезда-выезда на время карантина и блокировки пропускных пунктов.

За соответствующий законопроект проголосовали 292 депутата.

Административные взыскания (штрафы) не будут применять, если нарушения случились по причинам гуманитарного характера, определенным правительством.

Авторы документа отмечают, что закон позволит установить дополнительные гарантии со стороны государства по соблюдению прав граждан Украины, которые исходя из обстоятельств, вынуждены нарушать законодательство и ехать на подконтрольную Украине территорию, например, через Россию.

В пояснительной записке отмечается, что с началом пандемии и введением карантина ситуация с пересечением КПВВ значительно ухудшилась. КПВВ периодически не функционируют, а боевики в одностороннем порядке отказываются пропускать людей.