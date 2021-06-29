Рада скасувала штрафи за виїзд з окупованого Донбасу через Росію

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 5478, який пропонує скасувати адміністративну відповідальність для жителів окупованого Донбасу за порушення порядку вʼїзду-виїзду на час карантину і блокування пропускних пунктів.
За відповідний законопроєкт проголосували 292 депутати.
Адміністративні стягнення (штрафи) не застосовуватимуть, якщо порушення сталися з причин гуманітарного характеру, визначених урядом.
Автори документа зазначають, що закон дозволить встановити додаткові гарантії з боку держави щодо дотримання прав громадян України, які виходячи з обставин, змушені порушувати законодавство і їхати на підконтрольну Україні територію, наприклад, через Росію.
У пояснювальній записці зазначається, що з початком пандемії і введенням карантину ситуація із перетином КПВВ значно погіршилася. КПВВ періодично не функціонують, а бойовики в односторонньому порядку відмовляються пропускати людей.
- Зараз за порушення порядку вʼїзду-виїзду штрафують від 1 700 до 8 500 гривень (за повторне порушення).
- 17 червня уряд скасував обовʼязкову самоізоляцію і ПЛР-тести для тих, хто прибуває з окупованих територій Донбасу.