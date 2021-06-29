Рада скасувала штрафи за виїзд з окупованого Донбасу через Росію

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 5478, який пропонує скасувати адміністративну відповідальність для жителів окупованого Донбасу за порушення порядку вʼїзду-виїзду на час карантину і блокування пропускних пунктів.

За відповідний законопроєкт проголосували 292 депутати.

Адміністративні стягнення (штрафи) не застосовуватимуть, якщо порушення сталися з причин гуманітарного характеру, визначених урядом.

Автори документа зазначають, що закон дозволить встановити додаткові гарантії з боку держави щодо дотримання прав громадян України, які виходячи з обставин, змушені порушувати законодавство і їхати на підконтрольну Україні територію, наприклад, через Росію.

У пояснювальній записці зазначається, що з початком пандемії і введенням карантину ситуація із перетином КПВВ значно погіршилася. КПВВ періодично не функціонують, а бойовики в односторонньому порядку відмовляються пропускати людей.