Спікер ТКГ Арестович анонсував скасування штрафів за вʼїзд в Україну з окупованого Донбасу через Росію

Цього літа можуть скасувати штрафи за вʼїзд в Україну з окупованої території Донбасу через Росію. Це стосується українців з ОРДЛО, які не можуть скористатися пропускними пунктами через блокування їх бойовиками.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

«Люди змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію. А це велика проблема, яка повʼязана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадян, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, їх штрафують. Це проблема відома, і віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою», — сказав Арестович.

Він підкреслив, що зняття заборони і штрафів узгоджують з понад 10 відомствами.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити жителів окупованих територій від штрафів за вимушений перетин кордону через непідконтрольні ділянки. Тепер штраф від 1 700 до 3 400 грн.