У Херсоні провели перевірку готовності військових відбити можливий напад Росії з окупованого Криму

У Херсоні за координації Служби безпеки України провели оперативно-штабний збір, присвячений безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.

Про це повідомили у спецслужбі.

Під час нього перевірили готовність України до захисту у випадку поширення збройної агресії Росії. Зокрема, щодо можливого нападу РФ вглиб території України.

У заході взяли участь представники Ради національної безпеки та оборони, Збройних сил, Державної прикордонної служби, прокуратури, Нацполіції, Державного бюро розслідувань, Державної міграційної служби та інших відомств.