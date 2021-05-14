В Херсоне провели проверку готовности военных отбить возможное нападение России из оккупированного Крыма

В Херсоне при координации Службы безопасности Украины провели оперативно-штабной сбор, посвященный ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщили в спецслужбе.

Во время сбора проверили готовность Украины к защите в случае распространения вооруженной агрессии России. В частности, по возможному нападению РФ вглубь территории Украины.

В мероприятии приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны, Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, прокуратуры, Нацполиции, Государственного бюро расследований, Государственной миграционной службы и других ведомств.