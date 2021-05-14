В Херсоне провели проверку готовности военных отбить возможное нападение России из оккупированного Крыма

В Херсоне при координации Службы безопасности Украины провели оперативно-штабной сбор, посвященный ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территории Крыма.
Об этом сообщили в спецслужбе.
Во время сбора проверили готовность Украины к защите в случае распространения вооруженной агрессии России. В частности, по возможному нападению РФ вглубь территории Украины.
В мероприятии приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны, Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, прокуратуры, Нацполиции, Государственного бюро расследований, Государственной миграционной службы и других ведомств.
В СБУ отметили, что в соответствии с решениями СНБО, участники рассмотрели вопросы обеспечения оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированном полуострове. В частности, отработали вопросы применения санкций в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.
Штабной сбор провели на выполнение директивных поручений президента Владимира Зеленского.
- С конца марта Россия стягивала вокруг Украины и в Крым войска. На якобы учения и проверку боеготовности стянули 150 тысяч военных. Ряд стран Запада и Украина призывали РФ не нагнетать ситуацию и отвести войска. 23 апреля в Минобороны РФ заявили об окончании проверки и отводе войск, но корабли и техника (в основном) остались на местах.
- 11 мая глава СБУ заявил, что возле границы Украины, которая на 65% является уязвимой, до сих пор находятся примерно 100 тысяч российских военных.