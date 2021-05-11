«Уязвимы 65% границы». Глава СБУ Баканов назвал пять направлений, откуда Россия может вторгнуться в Украину

Возле границы Украины, которая на 65% является уязвимой, до сих пор находятся примерно 100 тысяч российских военных.

Об этом заявил на форуме «Украина 30. Безопасность страны» глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных сил РФ, развернутой вдоль границы и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тысяч человек. Это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии», — рассказал он.