«Уязвимы 65% границы». Глава СБУ Баканов назвал пять направлений, откуда Россия может вторгнуться в Украину

Возле границы Украины, которая на 65% является уязвимой, до сих пор находятся примерно 100 тысяч российских военных.
Об этом заявил на форуме «Украина 30. Безопасность страны» глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
«Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных сил РФ, развернутой вдоль границы и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тысяч человек. Это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии», — рассказал он.
Также Баканов показал карту, на которой указаны 5 основных оперативных направлений, где сохраняется угроза вторжения в Украину: Северский, Слобожанский, Донецкий (ОРДЛО), Южнобугский и Крымский (Крымское межвидовое объединение войск).
«Не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательство этому — последние совместные учения», — добавил глава СБУ.
По словам Баканова, 65% украинской границы — уязвимы, а остальные 35% (на западном направлении) тоже требуют пристального внимания со стороны Украины.
«Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает», — отметил он.
- С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает возле границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.