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«Уязвимы 65% границы». Глава СБУ Баканов назвал пять направлений, откуда Россия может вторгнуться в Украину

Автор:
Екатерина Кадакова
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Возле границы Украины, которая на 65% является уязвимой, до сих пор находятся примерно 100 тысяч российских военных.

Об этом заявил на форуме «Украина 30. Безопасность страны» глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных сил РФ, развернутой вдоль границы и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тысяч человек. Это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии», — рассказал он.

Также Баканов показал карту, на которой указаны 5 основных оперативных направлений, где сохраняется угроза вторжения в Украину: Северский, Слобожанский, Донецкий (ОРДЛО), Южнобугский и Крымский (Крымское межвидовое объединение войск).

«Не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательство этому — последние совместные учения», — добавил глава СБУ.

По словам Баканова, 65% украинской границы — уязвимы, а остальные 35% (на западном направлении) тоже требуют пристального внимания со стороны Украины.

«Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает», — отметил он.