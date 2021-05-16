Спикер ТКГ Арестович анонсировал отмену штрафов за въезд в Украину с оккупированного Донбасса через Россию

Этим летом могут отменить штрафы за въезд в Украину с оккупированной территории Донбасса через Россию. Это касается украинцев из ОРДЛО, которые не могут воспользоваться пропускными пунктами из-за блокировки их боевиками.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждан, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, их штрафуют. Это проблема известная, и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой», — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что снятие запрета и штрафов согласовывают с более чем 10 ведомствами.

В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить жителей оккупированных территорий от штрафов за вынужденное пересечение границы через неподконтрольные участки. Сейчас штраф от 1 700 грн до 3 400 грн.