У Люксембурзі запропонували провести в ЄС референдум щодо подальшого членства Угорщини

Голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн запропонував провести у ЄС референдум про подальше членство Угорщини у блоці.
Про це він розповів у коментарі Der Spiegel.
«Слід провести референдум в ЄС з питання про те, чи хочете ви терпіти [прем’єр-міністра Угорщини Віктора] Орбана в ЄС. Я переконаний, що результат буде — рішуче ні. Тоді нескінченні дебати про численні процеси ЄС проти угорського уряду — включаючи процедуру статті 7 для позбавлення їх права голосу в ЄС — закінчилися б одним махом», — вважає міністр.
Наразі у ЄС немає подібної процедури референдумів, але Ассельборн запропонував подумати про їхнє можливе впровадження.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував проведення референдуму в країні щодо питань, повʼязаних із сексуальним вихованням дітей. На референдум планують винести низку питань, зокрема, про те, чи підтримують угорці, щоб неповнолітнім дітям у країні розʼяснювали тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, та чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі.
- 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які види сексуальності, окрім як гетеросексуальність. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди.
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду. Активісти провели акції протесту, намагаючись переконати законодавців не голосувати за законопроєкт.
- 7 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, який забороняє говорити у школі про ЛГБТ. 8 липня закон про заборону «гей-пропаганди» серед неповнолітніх набув чинності.
- Тринадцять країн-членів ЄС висловили «серйозне занепокоєння» щодо закону Угорщини, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуальності» серед осіб віком до 18 років. Підписанти вважають, що такі закони порушують цінності Європейського Союзу.