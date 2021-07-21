У Люксембурзі запропонували провести в ЄС референдум щодо подальшого членства Угорщини

Голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн запропонував провести у ЄС референдум про подальше членство Угорщини у блоці.

Про це він розповів у коментарі Der Spiegel.

«Слід провести референдум в ЄС з питання про те, чи хочете ви терпіти [прем’єр-міністра Угорщини Віктора] Орбана в ЄС. Я переконаний, що результат буде — рішуче ні. Тоді нескінченні дебати про численні процеси ЄС проти угорського уряду — включаючи процедуру статті 7 для позбавлення їх права голосу в ЄС — закінчилися б одним махом», — вважає міністр.

Наразі у ЄС немає подібної процедури референдумів, але Ассельборн запропонував подумати про їхнє можливе впровадження.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував проведення референдуму в країні щодо питань, повʼязаних із сексуальним вихованням дітей. На референдум планують винести низку питань, зокрема, про те, чи підтримують угорці, щоб неповнолітнім дітям у країні розʼяснювали тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, та чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі.