«Відчуєте повну силу ЄС». Глава Єврокомісії закликала Угорщину скасувати закон про «заборону ЛГБТ-пропаганди»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, який забороняє говорити у школі про ЛГБТ, мовляв, це пропагує гомосексуальність.

Про це повідомляє Reuters.

«Гомосексуальність прирівнюється до порнографії. Цей закон використовує захист дітей для дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію. Це ганьба», — заявила фон дер Ляєн у Страсбурзі.

Зокрема, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

Фон дер Ляєн наголосила, що Угорщина зіткнеться з повною силою закону ЄС, якщо не відступить. Однак вона не уточнила, про які саме обмеження йдеться.