Премʼєр Угорщини Орбан проведе референдум щодо скандального закону про «заборону ЛГБТ-пропаганди» у школах

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував проведення референдуму в країні щодо питань, повʼязаних із сексуальним вихованням дітей.
Про це пише Reuters.
Він зробив цю заяву на тлі протистояння між угорською владою та Євросоюзом через суперечливий закон, що передбачає обмеження доступу дітей до інформації про ЛГБТК-спільноту.
На думку Орбана, цей закон дозволяє батькам самостійно вирішувати питання сексуального виховання їхніх дітей. Він вважає, що Брюссель прагне, аби у школах та дитсадках Угорщини сексуальне виховання проводили активісти ЛГБТК-спільноти.
«В останні кілька тижнів Брюссель відкрито атакував Угорщину через її закон про захист дітей. Угорські закони не дозволяють сексуальну пропаганду у дитячих садках, школах, на телебаченні та у рекламі», — наголосив Орбан.
На референдум планують винести низку запитань, зокрема, про те, чи підтримують угорці, щоб неповнолітнім дітям у країні розʼяснювали тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, та чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі.
Також у жителів країни запитають, чи погоджуються вони, аби контент, «який може вплинути на сексуальний розвиток дітей», демонстрували без обмежень.
Дата референдуму наразі невідома.
- 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, котрі показують будь-які види сексуальності, окрім як гетеросексуальність. Також заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди.
- 7 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, який забороняє говорити у школі про ЛГБТ, мовляв, це пропагує гомосексуальність.
- 8 липня закон про заборону «гей-пропаганди» серед неповнолітніх набуває чинності.
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду. Активісти провели акції протесту, намагаючись переконати законодавців не голосувати за законопроєкт.
- Тринадцять країн-членів ЄС висловили «серйозне занепокоєння» щодо закону Угорщини, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуальності» серед осіб віком до 18 років. Підписанти вважають, що такі закони порушують цінності Європейського Союзу.