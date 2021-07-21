Премʼєр Угорщини Орбан проведе референдум щодо скандального закону про «заборону ЛГБТ-пропаганди» у школах

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував проведення референдуму в країні щодо питань, повʼязаних із сексуальним вихованням дітей.

Про це пише Reuters.

Він зробив цю заяву на тлі протистояння між угорською владою та Євросоюзом через суперечливий закон, що передбачає обмеження доступу дітей до інформації про ЛГБТК-спільноту.

На думку Орбана, цей закон дозволяє батькам самостійно вирішувати питання сексуального виховання їхніх дітей. Він вважає, що Брюссель прагне, аби у школах та дитсадках Угорщини сексуальне виховання проводили активісти ЛГБТК-спільноти.

«В останні кілька тижнів Брюссель відкрито атакував Угорщину через її закон про захист дітей. Угорські закони не дозволяють сексуальну пропаганду у дитячих садках, школах, на телебаченні та у рекламі», — наголосив Орбан.

На референдум планують винести низку запитань, зокрема, про те, чи підтримують угорці, щоб неповнолітнім дітям у країні розʼяснювали тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, та чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі.

Також у жителів країни запитають, чи погоджуються вони, аби контент, «який може вплинути на сексуальний розвиток дітей», демонстрували без обмежень.

Дата референдуму наразі невідома.