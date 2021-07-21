Премьер Венгрии Орбан проведет референдум относительно скандального закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды» в школах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал проведение референдума в стране по вопросам, связанным с сексуальным воспитанием детей.

Об этом пишет Reuters.

Он сделал это заявление на фоне противостояния между венгерскими властями и Евросоюзом из-за противоречивого закона, который предусматривает ограничение доступа детей к информации об ЛГБТК-сообществе.

По мнению Орбана, этот закон позволяет родителям самостоятельно решать вопросы сексуального воспитания их детей. Он считает, что Брюссель просто хочет, чтобы в школах и детсадах Венгрии сексуальное воспитание проводили активисты ЛГБТК-сообщества.

«В последние несколько недель Брюссель открыто атаковал Венгрию из-за ее закона о защите детей. Венгерские законы не позволяют сексуальную пропаганду в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе», — отметил Орбан.

На референдум планируют вынести ряд вопросов, в частности, о том, поддерживают ли венгры, чтобы несовершеннолетним детям в стране разъясняли тему сексуальной ориентации без согласия родителей, и поддерживают ли они, чтобы детям предлагали делать операции по смене пола.

Также у жителей страны спросят, согласны ли они, чтобы контент, «который может повлиять на сексуальное развитие детей», демонстрировали без ограничений.

Дата референдума пока неизвестна.