«Усилия Брюсселя напрасны». Венгрия отклонила требование ЕС отменить закон о «запрете ЛГБТ-пропаганды» в школах

Венгрия отклонила требование Европейской комиссии и многих законодателей ЕС отменить закон, запрещающий школам использовать материалы, которые считаются содействием гомосексуальности.

Об этом сообщает Reuters.

«Усилия Брюсселя, чтобы мы позволили активистам ЛГБТК посещать школы и детские сады, бесполезны — мы не хотим этого делать», — сказал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Это дело является последним в целом ряде споров между Венгрией и ЕС, который уже начал расследование против Будапешта за подрыв демократии.

Именно 8 июля закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних вступает в силу. Документ запрещает просветительские программы, книги и рекламу крупных компаний, которые поддерживают гомо- и транссексуалов или информируют о них.