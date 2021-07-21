Стрілянина в школі Казані: Галявієв у момент нападу був неосудним

Колишній учень російської гімназії № 175 в Казані Ільназ Галявієв у момент стрілянини в дітей та педагогів був неосудним.

До такого висновку прийшли психіатри московського Наукового центру судової психіатрії, передає Інтерфакс.

«Центр [...] їм. В. П. Сербського визнав казанського стрілка Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння масових убивств», — заявили в Громадській спостережній комісії.

Подробиці експертизи і розслідування справи обіцяють оголосити пізніше.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що комплексна стаціонарна психіатрична судова експертиза Галявієва «ще триває». Раніше в СК повідомляли, що Галявієву був поставлений діагноз про захворювання головного мозку, але на обліку він не перебував.