У МВС Росії заявили, що стрілянину в школі влаштувала одна людина — 19-річний випускник цього навчального закладу

Міністерство внутрішніх справ Татарстану повідомило, що стрілянину в гімназії № 175 в Казані влаштувала одна людина — це 19-річний хлопець, якого вже затримали силовики. Раніше у ЗМІ повідомляли, що нападників було двоє, а одного з них застрелили під час штурму.

Інформацію про одного нападника підтвердив і очільник Татарстану Рустам Мінніханов.

Він наголосив, що злочинець діяв сам-один і поплічників не мав. Він також розповів, що зброя стрілка була зареєстрована офіційно.

За відомостями Life Shot, нападник у лютому отримав мисливський квиток, а ще через два місяці зареєстрував гладкоствольну рушницю Hatsan Escort 2017 року випуску. Такою ж зброєю, за даними ЗМІ, користувався і керченський стрілок Владислав Росляков.

За офіційними даними, внаслідок стрілянини загинули семеро школярів восьмого класу (четверо хлопчиків і три дівчинки) і вчитель. За даними агентств, загальна кількість загиблих становить 11 осіб, а постраждалих — 32. Двоє із загиблих школярів розбилися, вистрибнувши з вікна на третьому поверсі.

За фактом стрілянини Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше осіб).

Що відомо про зловмисника?

За даними Baza, нападника звати Ільназ Галявієв. Він чотири роки тому закінчив цю гімназію, а потім навчався в коледжі.

У коледжі кажуть, що він був тихим і неконфліктним студентом, проте його відрахували через академічну заборгованість.

Перед нападом на школу стрілок завів Telegram-канал і залишив там кілька повідомлень. Він сфотографував себе в масці з написом «бог» і заявив, що нападе на школу, а потім застрелиться.

Його батько стверджує, що Ільназ «ніяких поганих думок чи настроїв не висловлював і не показував». Мотиви його вчинку поки невідомі.