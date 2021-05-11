У Росії в школі підліток влаштував стрілянину. ЗМІ повідомляють про 9 загиблих та ще мінімум 30 постраждалих

У Татарстані підліток влаштував стрілянину в одній зі шкіл. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, він проніс зброю в гімназію № 175 в Казані і відкрив вогонь. РИА новости повідомляють, що силовики вже його затримали.

Будівлю школи оточили бійці Росгвардії, туди також прибули десятки машин швидкої допомоги. Частина школярів перебуває на вулиці, проте, за словами очевидців, в школі ще можуть перебувати люди.

Интерфакс з посиланням на джерела та Baza повідомляють про дев’ятьох загиблих. Серед загиблих — сім восьмикласників і одна вчителька. ТАСС додає, що до лікарень внаслідок стрілянини госпіталізували 32 особи.

За даними Baza, імʼя стрілка — Галявієв Ільназ. Але дані про його вік різняться: Baza вказує, що стрілку 19 років, в той же час Интерфакс пише про 17 років.

За даними ЗМІ, Галявієв закінчив гімназію чотири роки тому і зараз навчається в коледжі. За словами батька, Ільназ «ніяких поганих думок чи настроїв не висловлював і не показував».

При затриманні він нібито повідомив, що за адресою своєї прописки заклав бомбу. Точні мотиви його вчинку наразі невідомі.

Разом з тим, співрозмовник Интерфакс припустив, що нападників могло бути двоє, ще один може залишатися в будівлі навчального закладу на третьому поверсі.