В России в школе подросток устроил стрельбу. СМИ сообщают о 9 погибших и еще минимум 30 пострадавших

В Татарстане подросток устроил стрельбу в одной из школ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

По данным СМИ, подросток пронес оружие в гимназию № 175 в Казани и открыл огонь. РИА новости сообщают, что силовики его уже задержали.

Здание школы окружили бойцы Росгвардии, туда также прибыли десятки машин скорой помощи. Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди.

Интерфакс со ссылкой на источники и Baza сообщают о девяти погибших. Среди погибших — семь восьмиклассников и одна учительница. ТАСС добавляет, что в больницы в результате стрельбы госпитализировали 32 человека.

По данным Baza, имя стрелка — Галявиев Ильназ. Но данные о его возрасте разнятся: Baza указывает, что стрелку 19 лет, Интерфакс пишет, что 17 лет.

По данным СМИ, Галявиев закончил гимназию четыре года назад и сейчас учится в колледже. По словам отца, Ильназ «никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал».

При задержании он якобы сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Точные мотивы его поступка пока неизвестны.

Вместе с тем, собеседник Интерфакс предположил, что нападавших могло быть двое, еще один может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже.