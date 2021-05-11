ЗМІ повідомляють, що нападників на школу в Росії було двоє. Одного затримали, інший — убитий

У Казані силовики під час спецоперації застрелили другого нападника на гімназію № 175, який разом із ще одним підозрюваним зранку 11 травня відкрив стрілянину у навчальному закладі.

Про це повідомляє Mash та підтверджують джерела РИА Новости і ТАСС.

Першого нападника раніше затримали правоохоронці.

ЗМІ за попередніми даними повідомляють про 11 загиблих і не менше 32 постраждалих. А за офіційними даними — загиблих семеро дітей, постраждалих — 16 осіб.

Будівля школи оточена, а учнів евакуювали в сусідній дитячий садок. Багато школярів вистрибували з вікон будівлі. За інформацією екстрених служб, двоє з них розбилися.

Після стрілянини в казанській школі ввели режим контртерористичної операції.

Що відомо про нападників?

Наразі в ЗМІ оприлюднили деталі тільки про одного з нападників — 19-річного Ільназа Галявієва, якого затримали силовики. За даними Baza, він чотири роки тому закінчив цю гімназію, а тепер навчається в коледжі. На нього офіційно зареєстрована зброя.

Baza повідомляє, що перед нападом на школу стрілок завів Telegram-канал і залишив там кілька повідомлень. Він сфотографував себе в масці з написом «бог» і заявив, що нападе на школу, а потім застрелиться.

Але його батько стверджує, що Ільназ «ніяких поганих думок чи настроїв не висловлював і не показував». Мотиви його вчинку поки невідомі.