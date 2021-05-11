СМИ сообщают, что напавших на школу в России было двое. Одного задержали, другой — убит

В Казани силовики в ходе спецоперации застрелили второго напавшего на гимназию № 175, который вместе с еще одним подозреваемым утром 11 мая открыл стрельбу в учебном заведении.

Об этом сообщает Mash и подтверждают источники РИА Новости и ТАСС.

Первого напавшего ранее задержали правоохранители.

СМИ по предварительным данным сообщают об 11 погибших и не менее 32 пострадавших. По официальным данным — погибших семеро детей, пострадавших — 16 человек.

Здание школы оцеплено, а учеников эвакуировали в соседний детский сад. Многие из школьников выпрыгивали из окон здания. По информации экстренной службы двое из них разбились.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Что известно о напавших?

На данный момент в СМИ обнародовали детали только об одном из напавших — 19-летнем Ильназе Галявиеве, которого задержали силовики. По данным Baza, он четыре года назад закончил эту гимназию, а теперь учится в колледже. На него официально зарегистрировано оружие.

Baza сообщает, что перед нападением на школу стрелок завел Telegram-канал и оставил там несколько сообщений. Он сфотографировал себя в маске с надписью «бог» и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится.

Но его отец утверждает, что Ильназ «никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал». Мотивы его поступка пока неизвестны.