В МВД России заявили, что стрельбу в школе устроил один человек — 19-летний выпускник этого учебного заведения

Министерство внутренних дел Татарстана сообщило, что стрельбу в гимназии № 175 в Казани устроил один человек — это 19-летний парень, которого уже задержали силовики. Ранее в СМИ сообщалось, что напавших было двое, а одного из них застрелили во время штурма.

Информацию об одном напавшем подтвердил и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что преступник действовал один и у него не было пособников. Он также рассказал, что оружие стрелка было зарегистрировано официально.

По сведениям Life Shot, нападавший в феврале получил охотничий билет, а через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan Escort 2017 выпуска. Таким же оружием, по данным СМИ, пользовался и керченский стрелок Владислав Росляков.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли семь школьников восьмого класса (четверо мальчиков и три девочки) и учитель. По данным агентства, общее число погибших составляет 11 человек, а пострадавших — 32. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

По факту стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).

Что известно о злоумышленнике?

По данным Baza, его зовут Ильназ Галявиев. Он четыре года назад закончил эту гимназию, а позже учился в колледже.

В колледже говорят, что он был тихим и неконфликтным студентом, однако его отчислили за академическую задолженность.

Перед нападением на школу стрелок завел Telegram-канал и оставил там несколько сообщений. Он сфотографировал себя в маске с надписью «бог» и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится.

Его отец утверждает, что Ильназ «никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал». Мотивы его поступка пока не известны.