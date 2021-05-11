Путин после стрельбы в казанской школе потребовал ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия в России

Президент России Владимир Путин из-за стрельбы в 175-й казанской школе поручил главе Росгвардии Виктору Золотову «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота гражданского оружия.
Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».
Речь идет о всех видах оружия, которое могут использовать граждане. По данным СМИ, у стрелка было помповое ружье Hatsan Escort.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — пояснил Песков.
Тем временем, Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве.
- Утром 11 мая в школе № 175 города Казани произошла массовая стрельба со взрывом. Предполагаемый стрелок — 19-летний Ильназ Галявиев. В результате нападения погибли 9 человек. Еще около 30 человек пострадали, в основном это дети. Стрелок задержан.