Путин после стрельбы в казанской школе потребовал ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия в России

Президент России Владимир Путин из-за стрельбы в 175-й казанской школе поручил главе Росгвардии Виктору Золотову «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота гражданского оружия.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».

Речь идет о всех видах оружия, которое могут использовать граждане. По данным СМИ, у стрелка было помповое ружье Hatsan Escort.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — пояснил Песков.

Тем временем, Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве.