Путін після стрілянини в казанській школі вимагає посилити контроль за обігом цивільної зброї в Росії

Президент Росії Володимир Путін через стрільбу в 175-й казанській школі доручив голові Росгвардії Віктору Золотову «терміново опрацювати положення» про посилення правил обігу цивільної зброї.

Про це повідомив спікер Путіна Дмитро Пєсков, передає радіо «Маяк».

Йдеться про всі види зброї, які можуть використовувати громадяни. За даними ЗМІ, у стрільця була помпова рушниця Hatsan Escort.

«Справа в тому, що іноді як мисливську зброю реєструють види стрілецької зброї, які в деяких країнах використовуються як штурмові гвинтівки і так далі. Це теж буде Росгвардією терміново опрацьовуватися», — пояснив Пєсков.

Тим часом, Слідчий комітет Росії порушив справу про масове вбивство.