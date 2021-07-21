Стрельба в школе Казани: Галявиев в момент нападения был невменяем

Бывший ученик российской гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев в момент стрельбы в детей и педагогов был невменяем.
К такому выводу пришли психиатры московского Научного центра судебной психиатрии, передает Интерфакс.
«Центр [...] им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — заявили в Общественной наблюдательной комиссии.
Подробности экспертизы и расследования дела обещают объявить позднее.
В Следственном комитете РФ заявили, что комплексная стационарная психиатрическая судебная экспертиза Галявиева «еще продолжается». Ранее в СК сообщали, что Галявиеву был поставлен диагноз о заболевании головного мозга, но на учете он не состоял.
- Утром 11 мая 19-летний бывший ученик Галявиев пришел в свою гимназию с ружьем и открыл стрельбу. Он подорвал самодельное устройство и застрелил 7 детей и двух учительниц. Полиция задержала его после штурма. До нападения Галявиев сфотографировал себя в маске с надписью «бог», а после задержания уверял, что он и есть бог.
- Путин после стрельбы потребовал ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия в России.