Стрельба в школе Казани: Галявиев в момент нападения был невменяем

Бывший ученик российской гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев в момент стрельбы в детей и педагогов был невменяем.

К такому выводу пришли психиатры московского Научного центра судебной психиатрии, передает Интерфакс.

«Центр [...] им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — заявили в Общественной наблюдательной комиссии.

Подробности экспертизы и расследования дела обещают объявить позднее.

В Следственном комитете РФ заявили, что комплексная стационарная психиатрическая судебная экспертиза Галявиева «еще продолжается». Ранее в СК сообщали, что Галявиеву был поставлен диагноз о заболевании головного мозга, но на учете он не состоял.