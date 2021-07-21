Прогноз погоди на завтра: спека залишить Україну, дощитиме на заході та сході

У четвер, 22 липня, зливи з грозами пройдуть на сході та заході України, частково у південних областях.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі атмосферний фронт ще затримається на півдні країни — будуть дощі та грози, нестійка погода можлива в центральних регіонах.

Проте вдень Одещина, Миколаївщина та більшість центральних областей від дощових хмар звільняться. Також не очікуються дощі у четвер на півночі.