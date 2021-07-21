Прогноз погоды на завтра: жара покинет Украину, дожди будут идти на западе и востоке

В четверг, 22 июля, ливни с грозами пройдут на востоке и западе Украины, частично в южных областях.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью атмосферный фронт еще задержится на юге страны — будут дожди и грозы, неустойчивая погода возможна в центральных регионах.

Однако днем Одесская, Николаевская и большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся. Также не ожидаются дожди в четверг на севере.