В ГСЧС предупредили о возможном выходе рек из берегов на западе Украины. Там прогнозируют грозы

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о выходе рек из берегов в западных областях Украины. Там на 21 июля прогнозируют сильные дожди и грозы.
Об этом пишет ГСЧС в своем Facebook.
Во Львовской области ожидается повышение уровня воды на 0,5-2,5 м, в том числе в Стрыйском районе возможно частичное затопление приречной инфраструктуры. В Ивано-Франковской области также ожидается повышение уровня воды до 2,5 м, что может привести к подтоплению некоторых населенных пунктов.
Немного меньший уровень повышения воды также прогнозируют в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.
«В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней», — предупредили в ГСЧС.
Кроме западных областей синоптики также прогнозируют грозы на севере, в центре и юге Украины. На востоке и в Крыму ожидается сильный ветер.
- Синоптики ранее прогнозировали, что с начала недели жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже 30 °С, пройдут дожди и грозы.
- В Киеве 19 июля из-за ливня затопило улицы в нескольких районах и станции метро «Берестейская» и «Академгородок» — их закрывали на вход и выход. Впоследствии станции метро возобновили работу. Наземный общественный транспорт также работал с перебоями в графике. Ветер повалил около 150 деревьев.