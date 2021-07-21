Оргкомітет Олімпіади в Токіо не виключає скасування змагань через зростання захворювань на COVID-19

Голова Організаційного комітету Олімпійських ігор в Токіо Тошіро Муто не виключив скасування змагань в останній момент.

Про це повідомляє Reuters.

Свою заяву він зробив після позитивних тестів на коронавірус у кількох спортсменів і відмови частини спонсорів від планів бути присутніми на церемонії відкриття.

«Ми не можемо передбачити, що станеться з кількістю випадків захворювання на коронавірус. Тому ми продовжимо обговорення, якщо відбудеться спалах захворюваності. Ми домовилися, що на підставі ситуації ми знову скликаємо пʼятисторонні переговори. Зараз кількість випадків захворювання може збільшитися або зменшитися, тому ми подумаємо, що нам робити, коли виникне така ситуація», — сказав Муто.