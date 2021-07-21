Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключает отмены соревнований из-за роста заболеваемости COVID-19

Председатель Организационного комитета олимпийских игр в Токио Тоширо Муто не исключил отмены соревнований в последний момент.
Об этом сообщает Reuters.
Свое заявление он сделал после положительных тестов на коронавирус у нескольких спортсменов и отказа части спонсоров от планов присутствовать на церемонии открытия.
«Мы не можем предсказать, что произойдет с количеством случаев заболевания коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, если произойдет вспышка заболеваемости. Мы договорились, что на основании ситуации мы снова созываем пятисторонние переговоры. Сейчас число случаев заболевания может увеличиться или уменьшиться, поэтому мы подумаем, что нам делать, когда возникнет такая ситуация», — сказал Муто.
- Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены будут сами надевать себе медали.
- В Японии активно протестуют против проведения игр и требуют их перенести. Ранее около 10 тысяч волонтеров отказались работать на Олимпийских играх.
- 18 июля у трех участников Олимпиады выявили коронавирус. Двое из них находились Олимпийской деревне.