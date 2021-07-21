У США заарештували голову інавгураційного комітету Трампа. Його підозрюють в роботі на ОАЕ

У США заарештували голову інавгураційного комітету Дональда Трампа, мільярдера Томаса Баррака. Його звинувачують у роботі на Обʼєднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє Associated Press.

Баррака затримали в Лос-Анджелесі. По його справі звинувачення також предʼявлені Метью Граймсу, який працює на Баррака, і громадянину ОАЕ Рашиду Султану Аль-Маліку Альшахі. Граймс затриманий в Каліфорнії, а Альшахі поки на волі.

Всі вони звинувачуються у змові та діях на користь ОАЕ з 2016 по 2018 рік. Баррака також звинувачують у перешкоджанні правосуддю і декількох неправдивих заявах федеральним органам в червні 2019 року.