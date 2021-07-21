В США арестовали главу инаугурационного комитета Трампа. Его подозревают в работе на ОАЭ

В США арестовали главу инаугурационного комитета Дональда Трампа, миллиардера Томаса Баррака. Его обвиняют в работе на Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает Associated Press.

Баррака задержали в Лос-Анджелесе. По его делу обвинения также предъявлены Мэтью Граймсу, который работает на Баррака, и гражданину ОАЭ Рашиду Султану Аль-Малику Альшахи. Граймс задержан в Калифорнии, а Альшахи пока на свободе.

Все они обвиняются заговоре и действиях в пользу ОАЭ с 2016 по 2018 год. Баррака также обвиняют в препятствовании правосудию и нескольких ложных заявлениях федеральным органам в июне 2019 года.