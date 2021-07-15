Американские генералы опасались, что Трамп устроит госпереворот после поражения на выборах

Американские генералы и военные в преддверии поражения Дональда Трампа на президентских выборах опасались государственного переворота, который Трамп мог устроить для сохранения своей власти.

Об этом говорится в отрывке из книги «Я один могу это исправить» журналистов The Washington Post, выход которой планируется на следующей неделе.

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в ноябре 2020 года обговаривал с другими чиновники возможность переворота и планировал меры по противодействию. Например, Милли и ряд генералов рассматривали возможность коллективной подачи в отставку, чтобы не выполнять приказы Трампа и не давать указания войскам.