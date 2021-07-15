Американські генерали побоювалися, що Трамп влаштує переворот після поразки на виборах

Американські генерали і військові напередодні поразки Дональда Трампа на президентських виборах побоювалися державного перевороту, який Трамп міг влаштувати для збереження своєї влади.

Про це йдеться в уривку з книги «Я один можу це виправити» журналістів The Washington Post, вихід якої планується на наступному тижні.

Гоова Обʼєднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі в листопаді 2020 року обговорював з іншими чиновники можливість перевороту і планував заходи з протидії. Наприклад, Міллі і низка генералів розглядали можливість колективної подачі у відставку, щоб не виконувати накази Трампа і не давати вказівки військам.