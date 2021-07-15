Американські генерали побоювалися, що Трамп влаштує переворот після поразки на виборах

Американські генерали і військові напередодні поразки Дональда Трампа на президентських виборах побоювалися державного перевороту, який Трамп міг влаштувати для збереження своєї влади.
Про це йдеться в уривку з книги «Я один можу це виправити» журналістів The Washington Post, вихід якої планується на наступному тижні.
Гоова Обʼєднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі в листопаді 2020 року обговорював з іншими чиновники можливість перевороту і планував заходи з протидії. Наприклад, Міллі і низка генералів розглядали можливість колективної подачі у відставку, щоб не виконувати накази Трампа і не давати вказівки військам.
Напередодні штурму Капітолію прихильниками Трампа Міллі був серйозно стурбований закликами президента «до дії». «Міллі сказав своїм підлеглим, що, на його думку, Трамп сам розпалює безлади, щоб у результаті послатися на Закон про повстання і викликати військових», — розповів один із співрозмовників журналістів.
Автори книги пишуть, що Міллі промовив з друзями, законодавцями і колегами загрозу перевороту, оскільки відчував, що він повинен бути напоготові. Міллі в той момент вважав себе людину, яка намагалася «зберегти демократію на межі краху».
«Вони можуть спробувати [зробити переворот], але вони не досягнуть успіху. Ви не можете зробити це без військових. Ви не можете зробити це без ЦРУ і ФБР. Ми — хлопці зі зброєю», — говорив Міллі своїм заступникам.
Його побоювання посилилися в тому числі кадровими перестановками, проведеними одразу після виборів. Трамп тоді звільнив генпрокурора Вільяма Барра і голову Міноборони Марка Еспера, поставивши на їх місце своїх прихильників. Міллі оцінював ситуацію як «зловісну».
- У книзі «Я один можу це виправити» також описувався випадок, коли в 2018 році Трамп в особистій розмові з головою апарату Білого дому Джоном Келлі говорив, що Адольф Гітлер «зробив багато хорошого» для економіки Німеччини в 1930-і роки.
- ЗМІ писали, що листопаді 2018 року Трамп негативно висловився про військових в день поїздки на кладовище Ен-Марн біля Парижу, де поховані солдати США, які загинули під час Першої світової війни. «Чому я повинен їхати на цей цвинтар? Він заповнений невдахами», — говорив він. У той же день в розмові він назвав «лохами» американських морських піхотинців, полеглих у битві при Белло Вуд.