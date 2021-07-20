Космічний телескоп Hubble зробив перший після ремонту знімок

Космічний телескоп Hubble знову у роботі після ремонту — він зробив два знімки галактик. Їх оприлюднило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зліва зображене рідкісне явище — пара галактик, що взаємодіють у південній півкулі.

Праворуч — велика спіральна галактика з незвичайними протяжними спіральними рукавами. У той час як у більшості дискових галактик парне число спіральних рукавів, у цієї — три.