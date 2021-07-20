Космический телескоп Hubble сделал первый после ремонта снимок

Космический телескоп Hubble снова в работе после ремонта — он сделал два снимка галактик. Их обнародовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Слева изображено редкое явление — пара галактик, взаимодействующих в южном полушарии.

Справа — большая спиральная галактика с необычными протяженными спиральными рукавами. В то время как в большинстве дисковых галактик четное число спиральных рукавов, в этой — три.