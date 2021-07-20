Космический телескоп Hubble сделал первый после ремонта снимок

Космический телескоп Hubble снова в работе после ремонта — он сделал два снимка галактик. Их обнародовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Слева изображено редкое явление — пара галактик, взаимодействующих в южном полушарии.
Справа — большая спиральная галактика с необычными протяженными спиральными рукавами. В то время как в большинстве дисковых галактик четное число спиральных рукавов, в этой — три.
Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновились в субботу, 17 июля.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.