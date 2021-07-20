На тимчасового президента Малі напали в мечеті. Його намагалися зарізати

У столиці Малі Бамако в одній з мечетей під час молитви напали на тимчасового президента, полковника Ассімі Ґоїту.
Про це повідомляють Al Jazeera і AFP.
Його атакували двоє чоловіків, коли він молився з нагоди свята Курбан-байрам. У одного з нападників був ніж, але він промахнувся і вдарив іншу людину. Як повів себе другий нападник невідомо, але Ґоїту вивели з мечеті без поранень.
Нападники затримані.
Замах стався через місяць після присяги Ґоїти. Вона викликала негативну дипломатичну реакцію через те, що полковник був одним із організаторів військового перевороту.
- 18 серпня 2020 року в Малі стався військовий переворот. У вересні президентом став колишній міністр оборони Ба Ндау, а Ґоїта став віце-президентом. 24 травня 2021 року відбувся ще один військовий переворот — Ндау, премʼєр-міністра Моктара Уана та нового міністра оборони Сулеймана Дукура заарештували.
- 29 травня Ґоїта став тимчасовим президентом країни. Він намагався оголосити себе президентом ще після першого перевороту, у результаті якого з посади голови держави пішов Ібрагім Бубакар Кейта.