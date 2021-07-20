На временного президента Мали напали в мечети. Его пытались зарезать

В столице Мали Бамако в одной из мечетей во время молитвы напали на временного президента, полковника Ассими Гоиту.
Об этом сообщают Al Jazeera и AFP.
Его атаковали двое мужчин, когда он молился по случаю праздника Курбан-байрам. У одного из нападавших был нож, но он промахнулся и ранил другого человека. Как повел себя второй нападавший неизвестно, но Гоиту увели из мечети без ранений.
Нападавшие задержаны.
Покушение произошло спустя месяц после присяги Гоиту. Она вызвала негативную дипломатическую реакцию из-за того, что полковник был одним из организаторов военного переворота.
- 18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. В сентябре президентом стал бывший министр обороны Ба Ндау, а Гоита стал вице-президентом. 24 мая 2021 года произошел еще один военный переворот — Ндау, премьер-министра Моктара Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукура арестовали.
- 29 мая Гоита стал временным президентом страны. Он пытался объявить себя президентом еще после первого переворота, в результате которого с поста главы государства ушел Ибрагим Бубакар Кейта.