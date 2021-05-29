Військовий переворот у Малі: тимчасовим президентом став полковник Ґоїта

Конституційний суд Малі призначив полковника Ассімі Ґоїту тимчасовим президентом країни.
Про це повідомляє Reuters.
Ґоїта виконуватиме обовʼязки «тимчасового президента для керівництва перехідним процесом у країні до моменту його завершення». Перехідний період триватиме до нових президентських і парламентських виборів, призначених на лютий 2022 року.
Ґоїта вже намагався оголосити себе тимчасовим президентом 26 травня. У серпні 2020 року він очолив перший переворот, унаслідок якого з посади голови держави пішов Ібрагім Бубакар Кейта.
- 18 серпня 2020 року в Малі стався військовий переворот. У вересні президентом став колишній міністр оборони Ба Ндау. Ґоїта став віце-президентом. 24 травня 2021 року відбувся ще одн військовий переворот — Ндау, премʼєр-міністра Моктара Уана та нового міністра оборони Сулеймана Дукура заарештували, але незабаром відпустили. Усі вони пішли у відставку.